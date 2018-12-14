Расследование дела Кокорина и Мамаева подходит к концу

14 декабря, 16:47
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Завершение следствия по уголовному делу футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева намечено на начало 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.
После завершения расследования обвиняемые и потерпевшие ознакомятся с материалами дела, которое сначала передадут в прокуратуру, а затем – в суд.
Ранее столичная прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов.
8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев отметились сразу в двух потасовках. Сначала они избили водителя ведущей федерального канала, а после подрались с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента сняли камеры видеонаблюдения.
Спортсменам, а также их другу Александру Протасовицкому и младшему брату Кокорина Кириллу, предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Под стражей все фигуранты дела будут находиться до 8 февраля.
Ранее супруга Павла Мамева Алана дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Она рассказала, как ее жизнь изменилась после задержания мужа. По словам Аланы, она столкнулась со множеством негативных сообщений в свой адрес. При этом женщина уверена, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Помимо прочего, Алана призналась, что всегда считала мужа примерным семьянином и не знала о череде любовниц.
Спустя некоторое время Павел Мамаев прислал жене цветы из Бутырки. Снимки с подарками она опубликовала в соцсетях.
Тем временем Александр Кокорин рассказал, что в новогоднюю ночь он рано ляжет спать из-за соответствующего режима в СИЗО "Бутырка". По словам футболиста, он пока не знает, сможет ли поздравить с праздником родных и близких.
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