Расследование дела Кокорина и Мамаева подходит к концу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Завершение следствия по уголовному делу футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева намечено на начало 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

После завершения расследования обвиняемые и потерпевшие ознакомятся с материалами дела, которое сначала передадут в прокуратуру, а затем – в суд.

Ранее столичная прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев отметились сразу в двух потасовках. Сначала они избили водителя ведущей федерального канала, а после подрались с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента сняли камеры видеонаблюдения.

Спортсменам, а также их другу Александру Протасовицкому и младшему брату Кокорина Кириллу, предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Под стражей все фигуранты дела будут находиться до 8 февраля.

Ранее супруга Павла Мамева Алана дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Она рассказала, как ее жизнь изменилась после задержания мужа. По словам Аланы, она столкнулась со множеством негативных сообщений в свой адрес. При этом женщина уверена, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Помимо прочего, Алана призналась, что всегда считала мужа примерным семьянином и не знала о череде любовниц.

Спустя некоторое время Павел Мамаев прислал жене цветы из Бутырки. Снимки с подарками она опубликовала в соцсетях.

Тем временем Александр Кокорин рассказал, что в новогоднюю ночь он рано ляжет спать из-за соответствующего режима в СИЗО "Бутырка". По словам футболиста, он пока не знает, сможет ли поздравить с праздником родных и близких.