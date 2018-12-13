Прокуратура выявила ненадлежащее расследование дела Мамаева и Кокорина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Московская прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве.

"Следователи не установили все обстоятельства дела, несмотря на то, что они проводят расследование большой группой, а следственные действия выполнены не в полном объеме", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

Он выразил надежду на то, что до конца года следствие снимет "надуманное обвинение" в отношении его подзащитного Мамаева.

"Иную оценку, как взять и прекратить уголовное преследование по эпизоду в кафе, там дать невозможно. Все доказательства объективно свидетельствуют о непричастности Мамаева", – сказал он.

Адвокат направил в прокуратуру Москвы дополнительную жалобу, в которой попросил добавить к требованиям представления снятие с Мамаева обвинений по ситуации в кафе. Защитник подчеркнул, что по результатам последней экспертизы Мамаев находился на расстоянии более 3 метров от чиновника Минпромторга Дениса Пака и не участвовал в драке.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил футболистам арест на два месяца. 18 декабря будет рассматриваться апелляция на продление ареста.

В октябре Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком. Обе потасовки произошли в центре Москвы. Футболисты обвиняются в побоях и в хулиганстве.