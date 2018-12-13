Прокуратура выявила ненадлежащее расследование дела Мамаева и Кокорина

13 декабря, 20:22
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Московская прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве.
"Следователи не установили все обстоятельства дела, несмотря на то, что они проводят расследование большой группой, а следственные действия выполнены не в полном объеме", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.
Он выразил надежду на то, что до конца года следствие снимет "надуманное обвинение" в отношении его подзащитного Мамаева.
"Иную оценку, как взять и прекратить уголовное преследование по эпизоду в кафе, там дать невозможно. Все доказательства объективно свидетельствуют о непричастности Мамаева", – сказал он.
Адвокат направил в прокуратуру Москвы дополнительную жалобу, в которой попросил добавить к требованиям представления снятие с Мамаева обвинений по ситуации в кафе. Защитник подчеркнул, что по результатам последней экспертизы Мамаев находился на расстоянии более 3 метров от чиновника Минпромторга Дениса Пака и не участвовал в драке.
5 декабря Тверской суд Москвы продлил футболистам арест на два месяца. 18 декабря будет рассматриваться апелляция на продление ареста.
В октябре Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком. Обе потасовки произошли в центре Москвы. Футболисты обвиняются в побоях и в хулиганстве.
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