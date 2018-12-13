Кокорин рассказал, как встретит новый год

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин встретит 1 января 2019 года без елки и праздничного стола.

Также в новогоднюю ночь он рано ляжет спать из-за соответствующего режима в СИЗО "Бутырка", рассказал игрок в письме Агентству "Москва".

Он добавил, что пока не знает, предоставят ли ему возможность поздравить родных и близких с праздником, но обязательно заранее напишет письма. Футболист также поблагодарил всех людей, которые его поддерживают.

"Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом", – написал Кокорин.

Ранее сообщалось, что Кокорину разрешат устроить небольшое застолье на Новый год, так как в праздничную ночь отбой смещается на два часа.

Обычно заключенные ложатся спать в 10 вечера, но в Новый год им разрешают посмотреть концерты и послушать бой курантов.

Также отмечалось, что задержанные наряжают импровизированную елку из фруктов и даже вырезают поделки.

8 октября Кокорин вместе с футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым устроили две потасовки в центре столицы.

Сначала произошел конфликт с водителем одной из телеведущих Первого канала, а затем с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. 5 декабря арест был продлен до 8 февраля. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".