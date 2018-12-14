Кокорин и Мамаев не нанесли оппонентам тяжелый вред здоровью

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Судебно-медицинские экспертизы установили, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев причинили своим оппонентам легкий вред здоровью. Об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью", – приводит слова адвоката ТАСС. Один из потерпевших, Сергей Гайсин, и вовсе не получил вреда здоровью.

Адвокаты обвиняемых надеются, что результаты экспертиз послужат основанием для освобождения их подопечных. Бушманов напомнил, что ранее Тверской суд продлевал арест обвиняемым, потому что не мог ознакомиться с заключением экспертов.

В начале октября Мамаев и Кокорин устроили в Москве две драки за несколько часов. Сначала они избили на парковке водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и его спутником Сергеем Гайсиным. Они обвиняются в побоях и хулиганстве. Футболисты частично признали свою вину.

Суд арестовал футболистов, а 5 декабря продлил арест на два месяца. Таким образом, игроки проведут новогодние праздники в следственном изоляторе.

Ранее адвокат Кокорина заявила, что ее подзащитный может стать инвалидом, потому что не завершил лечение после операций на колене и ахилловом сухожилии. Реабилитация предполагает активные тренировки, а футболисту приходится находиться в СИЗО.

