Новый год – в СИЗО или дома? Суд проверяет законность ареста Кокорина и Мамаева

Во вторник, 18 декабря, Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Портал Москва 24 собрал имеющуюся на сегодня информацию об этом нашумевшем деле.

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Доводы защиты

Первое заседание суда по этому делу проходило еще 11 октября. Тогда и Павел Мамаев, и Александр Кокорин принесли извинения потерпевшим, частично признали вину и рассказали, что готовы компенсировать ущерб. Кокорин на заседании заявил, что ему "стыдно перед своими родителями, перед клубом, перед болельщиками". Несмотря на это, Тверской суд продлил арест на два месяца и назначил заседание на 8 декабря.

Через два месяца ситуация фактически не изменилась. Защита делала акцент на признания футболистов, родители предлагали внушительные суммы залогов. Спортсмены считают, что необходимости в их заключении нет. Об этом на заседании заявил и сам Павел Мамаев. "Я не рецидивист и не хулиган, я сдал паспорта, все мои данные есть у следствия. Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Мы способствуем поиску свидетелей, мы не мешаем следствию", – заявил он на заседании 5 декабря. И по прежнему суд оставил меру пресечения без изменений и продлил арест футболистам до 8 февраля.

Но сейчас адвокаты уверены, что суд должен изменить свое решение. По словам Игоря Бушманова, адвоката Павла Мамаева, судебно-медицинские экспертизы установили, что футболисты причинили своим оппонентам легкий вред здоровью. Один из потерпевших, Сергей Гайсин, и вовсе не получил вреда здоровью. С ним согласна и Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина. На своей странице в Инстаграм она разместила пост, где рассказала, что "результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу".

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Другим важным аргументом Игорь Бушманов считает ошибки следователей. По его словам, московская прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела. "Следователи не установили все обстоятельства дела, несмотря на то, что они проводят расследование большой группой, а следственные действия выполнены не в полном объеме", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката.

Кроме того, Татьяна Стукалова заявила, что Александр Кокорин может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО. Футболисту недавно сделали операцию на колене и ахилловом сухожилии, и реабилитация не завершилась. В СИЗО нет условий для активных тренировок, которые предписаны в рамках реабилитации, спортсменам разрешено посещать спортзал только дважды в неделю. Татьяна напомнила, что у профессиональных футболистов увеличена сердечная мышца, и после окончания спортивной карьеры им надо постепенно снижать нагрузки, а не резко прерывать их. "Удержания его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту", – сообщила адвокат.

Другие известные футболисты высказались в поддержку Мамаева и Кокорина, а тренер национальной сборной Станислав Черчесов не исключил возвращения футболистов в сборную. Спортивный менеджер и подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова рассказала РИА Новости о том, что освобождение спортсмена было бы лучшим подарком. "Как близкий человек могу сказать, что у меня 17 декабря день рождения. Если бы ребята вышли из СИЗО 18 декабря, то мы бы успели отметить мой день рождения с небольшим опозданием 19 декабря. Это было бы превосходно", – поделилась девушка.

Позиция обвинения

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

При этом футболисты не сразу явились на допрос в полицию. МВД грозилось объявить их в федеральных розыск, если бы они не приехали к определенному времени в отделение.

После допроса и последующего задержания спортсменов было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", но позже было принято решение переквалифицировать дело на статью о хулиганстве.

Руководители футбольных клубов сразу отреагировали на непозволительные действия своих подопечных: клуб "Краснодар" объявил о возможности расторжения контракта с Мамаевым, "Зенит" также возмутился поведением Кокорина и пообещал санкции.



5 декабря Тверской суд столицы продлил арест футболистам до 8 февраля. В ходе рассмотрения вопроса о продлении ареста следствие настаивало на том, что футболисты совершили преступление с особым цинизмом и жестокостью, а также представляют опасность для общества. Прокуратура поддержала просьбу следствия продлить арест. Свое мнение озвучил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил мнение о том, что спортсменов должны судить по всей строгости.

Фото: Агентство Москва/Кирилл Зыков

Накануне суда над футболистами супруга Мамаева рассказала о его изменах. По ее словам, она прекрасно понимает, что "дети без папы просто не могут, это просто как оторвать кусок руки или ноги". Супруга футболиста подчеркнула, что хотела бы сохранить семью, однако ей сложно смириться с изменами мужа.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (55%) россиян считают футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в драках. За наказание футболистов, предусмотренное законодательством РФ, высказались 23% опрошенных. Еще 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения назвать не могут.

