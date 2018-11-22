Концерт Хаски отменили из-за задержания рэпера

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Рэпера Хаски задержали в Краснодаре, где были отменены сразу два его выступления. После этого музыкант забрался на крышу автомобиля, припаркованного у клуба, и под крики толпы начал зачитывать один из своих треков. Однако полицейские его оттуда стащили, усадили в машину и увезли. Сейчас рэпера задержали и предъявили обвинения по трем административным статьям. Портал Москва 24 вспомнил другие случаи, где отметились звезды-дебоширы.

Шоу под открытым небом

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

21 июня исполнители Тимати и Крид устроили импровизированный концерт на улице Большая Дмитровка. Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг собралось большое количество людей, из-за чего на дороге образовался затор. Тогда Тверской суд назначил музыкантам административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому. В итоге звезды не стали обжаловать штраф и заплатили необходимую сумму.

Стул раздора

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Утром 8 октября вместе с компанией друзей футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин после матча в Санкт-Петербурге приехали в столицу и сразу попали в громкую историю. Сначала избили водителя ведущей Ольги Ушаковой, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. После побоев 33-летний пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

Затем в кафе на Большой Никитской футболисты-дебоширы устроили драку, в которой был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. У 37-летнего чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после удара стулом, а также травму руки.

На обоих спортсменов заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Сейчас футболисты находятся в СИЗО №2 "Бутырка" – до 8 декабря – и даже не жалуются на условия содержания в следственном изоляторе, а также занимаются в тренажерном зале.

Неспокойный в небе

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

17 августа актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, направлявшегося из Симферополя в Москву. В результате рейс 6148 авиакомпании "Россия" задержали для того, чтобы снять с него актера. По словам очевидцев, он был пьян и перемещался по салону без разрешения стюардов, игнорируя просьбы успокоиться и занять свое место. Сам же артист рассказал, что решил покинуть самолет вместе с семьей по личным причинам.

Терьер – не полетел

Фото: ТАСС/Дмитрий Коробейников

23 марта певица Любовь Успенская должна была лететь из Москвы в Омск, где у нее планировался концерт. Но артистку сняли с рейса за дебош на борту самолета из-за собаки. На борту певица, известная своей любовью к собакам, не согласилась перевозить питомца в специальной переноске. Она заявила, что хочет держать собаку на руках во время перелета. Бортпроводники объяснили певице, что это нарушает правила. Из-за этого ЧП рейс задержали на два часа.

"Майор ФСБ"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Инцидент с Алисой Аршавиной (жена футболиста Андрея Аршавина) произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва – Алматы) во время подготовки воздушного судна ко взлету. Конфликтная ситуация возникла после того, как пассажирка попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в "эконом". Затем Аршавина отказалась пристегиваться. На просьбы экипажа женщина не реагировала и при этом почему-то называла себя майором ФСБ. Супруга бывшего капитана сборной России по футболу также обвинила сотрудницу "Аэрофлота" в нанесении вреда здоровью ее 10-месячного ребенка. Рейс задержали почти на два часа.

После инцидента "Аэрофлот" принял решение подать в суд на скандалистку и взыскать все понесенные убытки. В марте Аршавина не стала дожидаться суда и полностью компенсировала убытки "Аэрофлоту". Она оплатила расходы, которые компания понесла из-за задержки рейса в Шереметьево. По некоторым данным, сумма составила почти миллион рублей.