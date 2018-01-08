Жену Аршавина сняли с рейса Москва – Алма-Ата

8 января, 17:25
Фото: ТАСС/Александр Авилов
Алису Аршавину с детьми и няней сняли с рейса Москва – Алма-Ата. Причиной этого стало "деструктивное поведение" жены известного футболиста, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".
Инцидент произошел еще 6 января. Пассажирка попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в "эконом". Затем Аршавина отказалась пристегиваться при подготовке самолета ко взлету.
Представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирка не раз получала предупреждения экипажа о недопустимости подобных действий.
СМИ также сообщали, что с телефона Аршавиной стали приходить угрозы стюардессе рейса, в которых жена футболиста была подписана как "майор ФСБ".
В полиции заявили, что после инцидента заявлений ни от одной из сторон не поступило.
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