Тимати и Егор Крид не будут обжаловать штраф за нарушение общественного порядка

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Музыканты Тимати и Егор Крид не будут обжаловать штраф в 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка, сообщил Агентству "Москва" их адвокат Сергей Жорин.

По словам адвоката, назначенный штраф оплатят после получения постановления.

Ранее Тверской суд признал артистов виновными в нарушении общественного порядка. 21 июня Тимати и Крид устроили импровизированный концерт на улице Большая Дмитровка.

Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг собралось большое количество людей из-за чего на дороге образовался затор.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому.