Суд оштрафовал Тимати и Егора Крида на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка

1 августа, 11:44 (обновлено 01.08.2018 12:32)
Фото: кадр из видео Youtube/Жеваный Крот.
Рэпера Тимати (Тимура Юнусова) оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Такое решение принял Тверской районный суд столицы.
"Признать Тимура Юнусова виновным и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – цитирует постановление суда Агентство "Москва".
Адвокат рэп-исполнителя Сергей Жорин, со своей стороны, настаивал, что информация о нарушении не соответствует действительности. В частности, он обратил внимание суда на тот факт, что время в заявлении о правонарушении и в протоколе не совпадает, а также нет записей с камер видеонаблюдения. Сам Тимати вину не признал.
В ночь с 20 на 21 июля рэперы Тимати и Егор Крид выступили с импровизированным концертом в центре столицы. Они исполнили несколько песен прямо с крыши внедорожника. На выступление собралась толпа слушателей, и на Большой Дмитровке образовался затор.
Еще одному участнику импровизированного концерта – Егору Криду (Егору Булаткину) – суд также назначил штраф в размере 20 тысяс рублей. Высказывать свою позицию рэпер не стал.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: