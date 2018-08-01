Суд оштрафовал Тимати и Егора Крида на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка

Фото: кадр из видео Youtube/Жеваный Крот.

Рэпера Тимати (Тимура Юнусова) оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Такое решение принял Тверской районный суд столицы.

"Признать Тимура Юнусова виновным и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – цитирует постановление суда Агентство "Москва".

Адвокат рэп-исполнителя Сергей Жорин, со своей стороны, настаивал, что информация о нарушении не соответствует действительности. В частности, он обратил внимание суда на тот факт, что время в заявлении о правонарушении и в протоколе не совпадает, а также нет записей с камер видеонаблюдения. Сам Тимати вину не признал.

В ночь с 20 на 21 июля рэперы Тимати и Егор Крид выступили с импровизированным концертом в центре столицы. Они исполнили несколько песен прямо с крыши внедорожника. На выступление собралась толпа слушателей, и на Большой Дмитровке образовался затор.

Еще одному участнику импровизированного концерта – Егору Криду (Егору Булаткину) – суд также назначил штраф в размере 20 тысяс рублей. Высказывать свою позицию рэпер не стал.