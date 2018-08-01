Рэпер Тимати не признал вину по делу о нарушении общественного порядка

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отказался признать вину в нарушении общественного порядка. Об этом он заявил на заседании Тверского районного суда, где рассматривают вопрос об административном наказании для него и еще одного рэп-исполнителя – Егора Крида (Егор Булаткин) .

"В данном правонарушении вину не признаю", – цитирует заявление Тимати Агентство "Москва". По словам музыканта, "машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб". "Мы никому не мешали, людям понравилось выступление", – добавил исполнитель.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на Большой Дмитровке. Тимати и Егор Крид устроили импровизированный концерт прямо с крыши внедорожника. Музыкантов окружила толпа слушателей. В результате на улице образовался затор.

Против рэп-исполнителей возбудили административное дело о нарушении общественного порядка. Теперь им могут назначить штраф от 15 до 20 тысяч рублей или же до 15 суток административного ареста с обязательными работами.