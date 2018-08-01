Рэперы Тимати и Егор Крид явились в суд по делу о нарушении общественного порядка

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Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид (Егор Булаткин) явились на заседание по делу о нарушении ими общественного порядка, которое рассмаривают в Тверском районном суде.

Как передает Агентство "Москва", рэп-исполнители пришли в сопровождении адвокатов и охраны.

В ночь с 20 на 21 июля Тимати и Егор Крид устроили импровизированный концерт на Большой Дмитровке. Они залезли на крышу внедорожника и, включив звуковую аппаратуру, исполнили несколько песен. Вокруг собралось множество людей, что парализовало движение на улице.

В отношении музыкантов возбудили административное дело об "организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". По этой статье рэперам грозит штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста и обязательные административные работы.