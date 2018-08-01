Рэперы Тимати и Егор Крид явились в суд по делу о нарушении общественного порядка

1 августа, 10:15
Фото: ТАСС/URA.RU/Анастасия Яковлева
Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид (Егор Булаткин) явились на заседание по делу о нарушении ими общественного порядка, которое рассмаривают в Тверском районном суде.
Как передает Агентство "Москва", рэп-исполнители пришли в сопровождении адвокатов и охраны.
В ночь с 20 на 21 июля Тимати и Егор Крид устроили импровизированный концерт на Большой Дмитровке. Они залезли на крышу внедорожника и, включив звуковую аппаратуру, исполнили несколько песен. Вокруг собралось множество людей, что парализовало движение на улице.
В отношении музыкантов возбудили административное дело об "организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". По этой статье рэперам грозит штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста и обязательные административные работы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: