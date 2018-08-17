Панин прокомментировал свой дебош на борту самолета

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Российский актер Алексей Панин объяснил свое поведение на борту самолета, который должен был вылететь из Симферополя в Москву. Артист рассказал в своем Instagram, что решил покинуть самолет вместе с семьей по личным причинам.

"СМИ вновь устроили шумиху, что мы устроили скандал в самолете. Отстаньте от нас. Мы никакого дебоша не устраивали. Мы не полетели по своим причинам", – подчеркнул Панин и уточнил, что его дочь не видела Симферополь.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT



Рейс 6148 авиакомпании "Россия", направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, остановили для того, чтобы снять с него актера Панина. Самолет не успел взлететь, он находился на летном поле. По словам очевидцев, актер был пьян и перемещался по салону без разрешения стюардов, игнорируя просьбы успокоиться и занять свое место.

"В момент подготовки к взлету он подошел к экипажу и попросил покинуть рейс. Никаких деструктивных действий в поведении актера не было, согласно стандартной процедуре на борт была вызвана полиция", – сообщил официальный представитель авиакомпании.

В свою очередь, у пассажиров и экипажа воздушного судна претензий к Панину не было, отметили в аэропорту.

В настоящее время, авиакомпания "Россия" планирует рассмотреть вопрос о взыскании убытка за задержку вылета рейса из Крыма с Алексея Панина.