Актер Панин устроил дебош в самолете по пути в Москву

17 августа, 05:05
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Российский актер Алексей Панин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву.
Как передает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев инцидента, Панин игнорировал требования членов экипажа, разгуливая по салону. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где актера уже ждала полиция.
Это не первая скандальная выходка Панина, в мае актер выложил в соцсети видео, где его десятилетняя дочь едет за рулем автомобиля. Сам 40-летний актер был лишен водительских прав за неуплату более 200 штрафов. Ему также запрещен выезд за рубеж.
Алексей Панин устроил дебош во время полета
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