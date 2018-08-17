Актер Панин устроил дебош в самолете по пути в Москву

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Российский актер Алексей Панин, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву.

Как передает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев инцидента, Панин игнорировал требования членов экипажа, разгуливая по салону. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где актера уже ждала полиция.

Это не первая скандальная выходка Панина, в мае актер выложил в соцсети видео, где его десятилетняя дочь едет за рулем автомобиля. Сам 40-летний актер был лишен водительских прав за неуплату более 200 штрафов. Ему также запрещен выезд за рубеж.