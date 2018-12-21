Адвокат Павла Мамаева объяснил смысл ужесточения обвинения футболистам

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов пояснил, для чего дело было переквалифицировано.

"Это только исходя из данных судебно-медицинской экспертизы, о том, что установлен легкий вред здоровью (потерпевшим. – портал Москва 24). Поэтому и вменили легкий вред здоровью. Следственно-техническая процедура. По сути, существенно ничего не изменилось. Эти две статьи, 115-я (Ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". – Портал Москва 24) и 116-я (Ст. 116 УК РФ "Побои". – Портал Москва 24), предусматривают один и тот же максимальный срок – до двух лет лишения свободы", – прокомментировал адвокат.

Он уверен в том, что эта переквалификация только подтверждает позицию защиты. "Обвинение стало более противоречиво и более необоснованно, что дает основания дальше обжаловать и требовать исключения этих надуманных квалификаций и надуманной позиции следствия из обвинения, о чем мы сегодня заявили, и дальше будем настаивать. Оно нарушает право на защиту", – утверждает Игорь Бушманов.

Ранее адвокат Александра Кокорина прокомментировала переквалификацию дела. По ее словам, это скорее пойдет на пользу ее подзащитному. Кроме того, она рассказала о текущем состоянии Александра.

Ранее сообщалось, что полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому ужесточили обвинение.

По данным Агентства Москва, следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" (ст. 116 УК РФ) на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" (ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" осталось.

Ранее 18 декабря Мосгорсуд оставил под стражей всех обвиняемых по этому делу. В СИЗО они будут находиться по меньшей мере до 8 февраля.