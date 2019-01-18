Матч с участием Мамаева и Кокорина в "Бутырке" отменили

Во ФСИН окончательно решили отказаться от футбольного матча в стенах "Бутырки", в котором могли принять участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону", – сообщил в Twitter член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Павел Пятницкий.



Как мне только что стало известно,руководством @FSIN_Russia принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.Надеюсь, это действительно так.Убеждён,что данное решение-единственно верное и соответствующее закону — Pavel Pyatnitsky (@PP_Russia) 18 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что арестованные футболисты дали свое согласие на участие в матче. Идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников колонии якобы принадлежала православной общественной организации "Сорок Сороков". Приехать поддержать мужа намеревалась жена Мамаева Алана. Информацию о матче опровергла адвокат Татьяна Стукалова. По ее словам, "кто-то явно издевается над положением ребят".

Между тем стало известно, что у Кокорина в СИЗО обострилась старая травма колена. Занятий на тренажерах и игры в настольный теннис для поддержания спортивной формы ему не хватает. Однако он не спешит обращаться к врачам СИЗО, так как уверен, что они не смогут оказать ему необходимую квалифицированную помочь.



Матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО может пройти 19 января

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Мосгорсуд оставил их под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.