Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:52

Матч с участием Мамаева и Кокорина в "Бутырке" отменили

суды спорт

18:52

Поделиться в социальных сетях:

Во ФСИН окончательно решили отказаться от футбольного матча в стенах "Бутырки", в котором могли принять участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону", – сообщил в Twitter член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Павел Пятницкий.

Ранее сообщалось, что арестованные футболисты дали свое согласие на участие в матче. Идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников колонии якобы принадлежала православной общественной организации "Сорок Сороков". Приехать поддержать мужа намеревалась жена Мамаева Алана. Информацию о матче опровергла адвокат Татьяна Стукалова. По ее словам, "кто-то явно издевается над положением ребят".

Между тем стало известно, что у Кокорина в СИЗО обострилась старая травма колена. Занятий на тренажерах и игры в настольный теннис для поддержания спортивной формы ему не хватает. Однако он не спешит обращаться к врачам СИЗО, так как уверен, что они не смогут оказать ему необходимую квалифицированную помочь.

Матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО может пройти 19 января

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Мосгорсуд оставил их под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.

суды спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика