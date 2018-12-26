Футбольного матча в "Бутырке" с участием Кокорина и Мамаева не будет – адвокат

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Футбольного матча в СИЗО "Бутырка" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева не будет, сообщил Агентству "Москва" адвокат Татьяна Стукалова.

"Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время", – прокомментировала адвокат эту информацию.

Ранее сообщалось, что арестованные футболисты дали свое согласие на участие в матче. Приехать поддержать мужа намеревалась жена Мамаева Алана.

Как рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева, идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков".

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля, как ранее постановил Тверской суд столицы.

Кроме того, следователи ужесточили обвинение, переквалифицировав его со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". При этом обвинение по статье "Хулиганство" осталось.