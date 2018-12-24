Фото: канал Москва 24

Жена футболиста Павла Мамаева, Алана Мамаева, приедет поддержать мужа в предстоящем матче в СИЗО против команды сотрудников "Бутырки", если появится такая возможность. Об этом она сообщила порталу Москва 24.

"Если со стороны ФСИН не будет препятствий для посещения болельщиками этого матча, то я безусловно приеду поддержать мужа", – сказала Мамаева.

Идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков", несколько членов которой также могут принять участие в матче.

Павел Мамаев и Александр Кокорин дали свое согласие на участие в игре. Матч состоится вскоре после нового года – точная дата пока неизвестна.

Ранее в интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.