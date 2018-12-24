Жена футболиста Павла Мамаева, Алана Мамаева, приедет поддержать мужа в предстоящем матче в СИЗО против команды сотрудников "Бутырки", если появится такая возможность. Об этом она сообщила порталу Москва 24.
"Если со стороны ФСИН не будет препятствий для посещения болельщиками этого матча, то я безусловно приеду поддержать мужа", – сказала Мамаева.
Идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков", несколько членов которой также могут принять участие в матче.
Павел Мамаев и Александр Кокорин дали свое согласие на участие в игре. Матч состоится вскоре после нового года – точная дата пока неизвестна.
Ранее в интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".
8 октября Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.
Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.