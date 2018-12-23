Кокорин и Мамаев сыграют в "прощальном" матче "Бутырки"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО "Бутырка" футбольный матч. Оба игрока уже дали свое согласие, рассказала РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, идея сформировать две команды из заключенных и сотрудников принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков". В состав команды могут войти несколько членов организации.
Также Меркачева отметила, что из-за желания сыграть со "звездами футбола" может быть сформировано несколько составов. Она добавила, что этот матч может стать хорошим прощальным подарком не только для осужденных и сотрудников СИЗО, но и для самого учреждения.
Предполагается, что в скором времени "Бутырка" будет закрыта.
8 октября Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.
Мосгорсуд оставил их под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.
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