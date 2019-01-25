Кокорину в СИЗО сделали рентген колена

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболисту Александру Кокорину, содержащемуся в СИЗО, сделали рентген колена, рассказала Агентству "Москва" его адвокат Татьяна Стукалова.

"Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома", – задалась вопросом адвокат. По ее мнению, идет "медицинская подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей".

Стукалова отметила, что арестованного постоянно беспокоит ноющая боль в колене, которое ему прооперировали в марте 2018 года.

В октябре футболисты Кокорин и Павел Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали драку в кафе. Пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве в составе группы лиц и побоях. В декабре арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.