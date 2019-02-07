Мамаев сыграет в футбол в СИЗО "Бутырка"

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Футболист Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", предложил провести матч против команды ФСИН. Поединок состоится 14 февраля – в День святого Валентина, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

"Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет", – отметил Максименко. По его словам, руководство ФСИН поддерживают такую инициативу.

Кокорин письменного согласия на участие в игре пока не дал. Его адвокаты считают, что это для спортсмена не очень хорошо. Во ФСИН пообещали записать матч на видео, и не исключили, что трансляцию может организовать один из телеканалов.

Ранее Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля. Спортсмены обвиняются в хулиганстве и умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.