Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 8 апреля арест нападающему футбольного клуба "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, передает корреспондент Агентства "Москва" из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить П.Мамаеву и А.Кокорину меру пресечения до 8 апреля 2019 года", – огласила решение судья Ольга Затомская.

Аналогичное решение суд принял в отношении брата футболиста – Кирилла Кокорина, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Спортсмены в преддверии заседания рассказывали журналистам о своих ожиданиях. По словам Мамаева, "на все воля Бога". В свою очередь, Кокорин рассказал о переписке с поклонниками.

В начале октября прошлого года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре столицы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Сперва им предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После того, как была проведена медэкспертиза обвинения переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее боксер Казбек Кокоев осудил драку с участием футболистов "Краснодара" и "Зенита" и предложил им драться с ним, а не с чиновниками. Спортсмен подчеркнул, что "решать кулаками дела надо на ринге, а в обычной жизни – вести себя, как люди".