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Адвокат Кокорина рассказала, каких результатов ждет по итогам заседания суда 6 февраля

"Ничего хорошего мы не ждем". Адвокат Кокорина – о заседании суда

суды спорт эксклюзив

08:03

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не ждет положительных для ее подзащитного результатов от заседания суда 6 февраля.

6 февраля Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также другим фигурантам дела о драке в центре Москвы 8 октября 2018 года.

"Никаких прогнозов мы дать не можем, – рассказала Стукалова порталу Москва 24. – Но по своему опыту и с профессиональной точки зрения могу сказать, что ничего хорошего мы не ждем".

Защитник отметила, что просьба следствия о продлении ареста не имеет объективных оснований. "Следствие вышло с таким ходатайством, и мы видели, чем оно мотивировано, – пояснила адвокат. – Оно абсолютно голословно, предыдущие были точно такими же, но, как видите, суд идет на поводу у следствия".

Напомним, нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также другим участникам конфликта предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Позже следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе. Арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.

суды спорт эксклюзив

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