Мамаев и Кокорин рассказали об ожиданиях от очередного заседания суда

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Тверской суд Москвы в среду, 6 февраля, рассмотрит ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены в преддверии заседания рассказали журналистам о своих ожиданиях.

"На все воля Божья", – заявил Мамаев.

В свою очередь, Кокорин рассказал о переписке с поклонниками. Он выразил сожаление, что кто-то публикует его письма, однако он продолжит отвечать фанатам.

Кроме того, Кокорин отметил, что получал передачи не только от родственников, но и от друзей, например, приятеля по спортивной школе и экс-футболиста "Зенита" Вячеслава Малафеева, который ныне работает в структуре петербургского клуба, передает "Матч ТВ".

8 октября 2018 года форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день компания устроила драку в одном из столичных кафе. В результате потасовки пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Изначально спортсменам и их товарищам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

На скамье подсудимых, помимо Кокорина и Мамаева, находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.