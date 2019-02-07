Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Для проведения матча в СИЗО "Бутырка" между командой Павла Мамаева и сборной ФСИН все готово, сообщила РИА Новости зампредседателя ОНК столицы Ева Меркачева.

"Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты", – рассказала Меркачева. По ее словам, Александр Кокорин не будет участвовать в матче из-за боли в ноге.

Зампредседателя столичного ОНК отметила, что идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, и он ее поддержал. Меркачева не смогла подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля. "Документа с печатью я пока не видела", – добавила она.

Ранее замдиректора ФСИН Валерия Максименко сообщила, что поединок состоится 14 февраля – в День святого Валентина. Во ФСИН также пообещали записать матч на видео, и не исключили, что трансляцию может организовать один из телеканалов.

Ранее Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля. Спортсмены обвиняются в хулиганстве и умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.