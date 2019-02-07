Для проведения матча в СИЗО "Бутырка" между командой Павла Мамаева и сборной ФСИН все готово, сообщила РИА Новости зампредседателя ОНК столицы Ева Меркачева.
"Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты", – рассказала Меркачева. По ее словам, Александр Кокорин не будет участвовать в матче из-за боли в ноге.
Зампредседателя столичного ОНК отметила, что идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, и он ее поддержал. Меркачева не смогла подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля. "Документа с печатью я пока не видела", – добавила она.
Ранее замдиректора ФСИН Валерия Максименко сообщила, что поединок состоится 14 февраля – в День святого Валентина. Во ФСИН также пообещали записать матч на видео, и не исключили, что трансляцию может организовать один из телеканалов.
Ранее Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля. Спортсмены обвиняются в хулиганстве и умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.
8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.