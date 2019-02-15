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10:41

Колобков высказался о Кокорине и Мамаеве

общество

10:41

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин стали известны всей стране из-за своих противоправных действий, а не благодаря спортивным достижениям. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей", – цитирует газета "Известия" слова министра.

Колобков также отметил, что футболисты однозначно нарушили закон, и выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 25 февраля.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

В числе фигурантов уголовного дела – младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство", максимальный срок наказания по которым составляет два года и семь лет соответственно.

общество

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