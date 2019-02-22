Дюков назвал последствия дела Кокорина и Мамаева для российского футбола

История с уголовным преследованием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева наносит ущерб отечественному футболу. С таким заявлением выступил новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Тут вопрос репутации, имиджа российского футбола, Российского футбольного союза, и он очень важен. Мы с регулярностью говорим не о футболе, не о развитии, не о детско-юношеском футболе, наше внимание приковывает эта история и все это наносит серьезный урон нашему футболу", – приводит РИА Новости слова Дюкова.
Президент РФС также выразил надежду, что в этой истории будет поставлена точка, и все смогут ее забыть и вернуться к футболу.
22 февраля Александр Дюков был избран на пост президента РФС на внеочередной конференции. Решение было принято единогласно. Срок его полномочий составит четыре года.
Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей федерального канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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