Главой РФС избран Александр Дюков

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Пост президента Российского футбольного союза займет Александр Дюков, избранный 22 февраля единогласным решением членов организации на внеочередной конференции, передает ТАСС.

Срок полномочий Дюкова, который был единственным кандидатом, составит четыре года. Его кандидатуру выдвинули 63 организации-члена РФС.

С 2008 по 2017 годы Дюков возглавлял петербургский ФК "Зенит". В тот период клуб трижды становился чемпионом России, и дважды – обладателем Кубка России. В активе команды также появились Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сейчас Дюков по-прежнему остается председателем совета директоров клуба.

Еще до объявления результатов представитель ФИФА Бьорн Лассала пожелал успехов новому президенту РФС, уточняет "Интерфакс".

"Спасибо за вклад в развитие мирового футбола. ФИФА и РФС построили крепкие и прочные отношения", – сказал Лассала, назвав ЧМ-2018 замечательным наследием.

В свою очередь замгендиректора УЕФА Зоран Лакович поблагодарил за работу бывшего главу РФС Виталия Мутко и главу оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Он добавил, что РФС был и остается важнейшим партнером УЕФА.

"Мы тесно сотрудничаем для совершенствования игры, поэтому сегодняшние выборы важны не только для России, но и для всего европейского футбола", – отметил Лакович.

Участие единственного кандидата Лакович интерпретировал как единство внутри футбольной семьи. Самого Дюкова он назвал динамичным бизнес-лидером с богатым опытом.

На конференции присутствовала и вице-премьер Ольга Голодец. Она заявила, что правительство поддерживает выбор РФС.

"Посещаемость арен после чемпионата мира выросла на 30%. Например, "Газпром Арену" посещают 49,8 тысячи человек за матч, в Ростове – 32 тысячи. Это успех, но, чтобы его поддерживать, надо внимательно относиться ко всем элементам работы с болельщиками", – сказала Голодец.