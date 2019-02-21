Омбудсмен попросила допустить к Кокорину врачей "Зенита"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попросила допустить к форварду "Зенита" Александру Кокорину врачей петербургского клуба. Об этом она сообщила в беседе с Агентством "Москва".

Она рассказала, что у футболиста остались проблемы с коленом после перенесенной операции. Врачи СИЗО "Бутырка" назначали ему три реабилитационные процедуры, однако не стали давать ему медикаменты, поскольку у него могут возникнуть проблемы с тестированием на допинг.

"Поэтому решить, что ему можно из лекарственных препаратов, могут только специалисты, которые работают в "Зените", – указала Потяева.

Она добавила, что направила просьбу главе УФСИН по Москве Сергею Морозу, который выйдет из отпуска 25 февраля. Омбудсмен рассчитывает на положительное решение руководства ведомства.

Ранее адвокат футболиста Татьяна Стукалова заявляла, что Кокорин может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО. Она указывала, что спортсмен перенес операцию на коленном суставе и ахилловом сухожилии, и ему требуется реабилитация, которая невозможна в условиях ограниченного пространства изолятора.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

