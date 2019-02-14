Сокамерник Мамаева рассказал об отношениях с футболистом

Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин

Сокамерник футболиста Павла Мамаева по СИЗО "Бутырка" рассказал, что в камере царит дружественая атмосфера.

"У нас у всех прекрасные отношения с Павлом. В камере у нас все спортсмены", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников также отметил, что все принимавшие участие в игре являются сокамерниками Мамаева. Большинство из них обвиняются в совершении экономических преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

14 февраля команда футболиста Павла Мамаева провела товарищеский матч между арестантами "Бутырки". Александр Кокорин, который также содержится в СИЗО по обвинению в хулиганстве, не участвовал в игре из-за травмы колена.

Встреча прошла в формате "шесть на шесть". Игра продлилась два тайма по 20 минут. Специально для матча сотрудники "Бутырки" подготовили поле, ворота и табло, а для арестантов специально пошили форму.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину 25 февраля. Заседание начнется в 15:15.

Апелляционные жалобы также поступили в защиту брата Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Всем четырем фигурантам продлили арест до 8 апреля.

8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.