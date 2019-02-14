Мамаев провел матч между арестантами "Бутырки"

Команда футболиста Павла Мамаева провела товарищеский матч между арестантами "Бутырки". Игра проходила 14 февраля, в День святого Валентина. Александр Кокорин, который также содержится в СИЗО по обвинению в хулиганстве, не смог участвовать в игре из-за травмы колена.
Встреча прошла в формате "шесть на шесть" (пять полевых игроков и вратарь). Сотрудники СИЗО на поле не вышли – в матче сыграли лишь арестанты. Игра продлилась два тайма по 20 минут, сообщает Агентство "Москва".
Специально для матча сотрудники "Бутырки" подготовили поле, ворота и табло, а для арестантов специально пошили форму.
О товарищеском матче в "Бутырке" заговорили тогда, когда стало ясно, что пребывание спортсменов под арестом затягивается. Инициатором встречи стала православная организация "Сорок Сороков", которая уже организовывала подобные акции среди заключенных.
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Мамаев воспринял эту идею позитивно. В итоге в матче футболист забил 7 голов. Матч заключенных с участием Мамаева закончился со счетом 8:7. При этом спортсмен играл за обе команды.
Адвокат футболиста Игорь Бушманов отмечал, что такое мероприятие с формальной точки зрения рассматривается как обычная прогулка с элементами физической активности.
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
О проведении матча сообщалось 7 февраля. 25 февраля будут рассматриваться апелляционные жалобы на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в Мосгорсуде.
8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе.
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