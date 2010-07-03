Адвоката Мамаева не уведомили о передаче уголовного дела в суд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что ему и его подзащитному не поступило официального уведомления о передаче дела в суд, сообщает ИА "НСН".

"Пока нас официально не уведомляли о передаче уголовного дела в суд. Копию обвинительного заключения мы также еще не получали", – отметил Бушманов.

По его словам, защита неоднократно выражала свою позицию как в ходатайствах, заявленных в адрес следствия, так и в жалобах в прокуратуру о том, что имеется искусственно созданный состав.

Адвокат считает, что в действиях обвиняемых не было хулиганства, и поэтому нет оснований для изменений и переквалификаций по другим вменяемым статьям.

По мнению Бушманова, сейчас невозможно спрогнозировать исход судебных разбирательств, однако отметил, что искусственно созданной квалификации дела он не допустит.

В прошлом году футболисты вместе с друзьями избили в центре столицы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день компания устроила потасовку в одном из кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

На данный момент под стражей находятся Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Суд продлил арест обвиняемым до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что футболисты ознакомились со всеми материалами дела.