Дело Мамаева и Кокорина направили в прокуратуру для утверждения обвинения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Никеричев Андрей

Уголовное дело в отношении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик.

"Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", – приводит слова адвоката Агентство "Москва".

Если обвинительное заключение утвердят, дело направят в суд столицы для рассмотрения по существу.

В прошлом году футболисты вместе с друзьями избили в центре столицы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день компания устроила потасовку в одном из кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

На данный момент под стражей находятся Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Суд продлил арест обвиняемым до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин ознакомились со всеми материалами дела.