Кокорин отметил день рождения в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".

Спортсмен сказал, что, вероятно, воспользуется разрешением следователя на звонок семье. По словам футболиста, никаких подарков он не просил. При этом он добавил, что надеется на праздничный торт от родственников в качестве передачи.

Поскольку дело передано в прокуратуру, теперь она будет решать вопрос о доступе в изолятор врачей ФК "Зенит", которые должны оценить состояние колена Кокорина. От УФСИН в начале месяца разрешение на посещение врачей было получено.

Он неоднократно жаловался на боли в недолеченном коленном суставе, а также на то, что местные врачи во время процедуры электрофореза нанесли ему ожоги. Футболист отметил, что после ознакомления с уголовным делом возобновил регулярные занятия в тренажерном зале. Но из-за болей в травмированном колене в футбол не играет.

Адвокат футболиста Татьяна Стукалова ранее говорила, что Кокорин может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО. Она указывала, что спортсмен перенес операцию на коленном суставе и ахилловом сухожилии. Кокорину требуется реабилитация, которая невозможна в условиях ограниченного пространства изолятора.

Его коллега Павел Мамаев рассказал, что никаких претензий ни к кому не имеет и сейчас готовится к очередному матчу между заключенными своей камеры, в которой он содержится.

В 2018 году Кокорин и Мамаев вместе с друзьями избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Задержаны и уже почти полгода находятся под стражей Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.

Она должны пробыть в "Бутырке" до 8 апреля, если следствие или прокуратура не вынесут ходатайства о продлении срока ареста. В этом случае в начале следующего месяца пройдет очередное судебное заседание по поводу продления содержания под стражей.