ФСИН прокомментировала ситуацию с врачом для Кокорина

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

"Зенит" не обращался в столичное управление ФСИН с предложением допустить врачей к футболисту Александру Кокорину. Об этом Агентству "Москва" сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен рассказала, что встретилась с руководителем столичного УФСИН Сергеем Морозом. Он заверил, что от петербургского клуба не поступал запрос. В частности, "Зенит" не обозначил фамилию и специализацию доктора, который бы посетил форварда.

"Сергей Анатольевич (Мороз. – ред.) даже говорит, что после моего приезда ФСИН написали письмо президенту клуба "Зенит", чтобы они обозначили, какой доктор и когда сможет прийти. Но на сегодняшний день ответа нет", – указала Потяева.

Ранее гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что врачей "Зенита" до сих пор не допустили в СИЗО "Бутырка". Она добавила, что прооперированное колено футболиста находится в плохом состоянии.

На заявление Валитовой отреагировала столичный омбудсмен. Потяева сообщила, что встретится с руководством УФСИН по Москве и выяснит причины недопуска медиков.

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Первое слушание пройдет 3 апреля.

