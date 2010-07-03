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16:13

ФСИН прокомментировала ситуацию с врачом для Кокорина

суды

16:13

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Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

"Зенит" не обращался в столичное управление ФСИН с предложением допустить врачей к футболисту Александру Кокорину. Об этом Агентству "Москва" сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Омбудсмен рассказала, что встретилась с руководителем столичного УФСИН Сергеем Морозом. Он заверил, что от петербургского клуба не поступал запрос. В частности, "Зенит" не обозначил фамилию и специализацию доктора, который бы посетил форварда.

"Сергей Анатольевич (Мороз. – ред.) даже говорит, что после моего приезда ФСИН написали письмо президенту клуба "Зенит", чтобы они обозначили, какой доктор и когда сможет прийти. Но на сегодняшний день ответа нет", – указала Потяева.

Ранее гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что врачей "Зенита" до сих пор не допустили в СИЗО "Бутырка". Она добавила, что прооперированное колено футболиста находится в плохом состоянии.

На заявление Валитовой отреагировала столичный омбудсмен. Потяева сообщила, что встретится с руководством УФСИН по Москве и выяснит причины недопуска медиков.

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Первое слушание пройдет 3 апреля.

Слушание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

суды

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