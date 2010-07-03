Омбудсмен выясняет причины недопуска врачей в СИЗО к Кокорину

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Поятева намерена выяснить, почему к футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили врачей "Зенита". Об этом она сообщила в беседе с Агентством "Москва".

Потяева отметила, что во вторник, 26 марта, посетит следственный изолятор и будет общаться с руководством СИЗО "Бутырка" по поводу врачей.

"Еще раз попросим пустить врачей "Зенита". Я обязательно сегодня в этом разберусь, почему их не пускают", – заявила омбудсмен.

Ранее гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова рассказала в соцсетях, что колено футболиста, на котором он перенес операцию, находится в плохом состоянии. Она также отметила, что врачей "Зенита" до сих пор не пустили в колонию.

В начале марта ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что руководство "Бутырки" готово пойти навстречу и допустить к Кокорину врачей "Зенита", которые раньше занимались его лечением.

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

25 марта текущего года уголовное дело поступило в суд. Его будет рассматривать судья Елена Абрамова. Судебное заседание назначат в течение 14 суток.

