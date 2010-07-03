ОНК попросила прокуратуру пустить к Кокорину врача "Зенита"

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Общественная наблюдательная комиссия Москвы попросила и. о. прокурора столицы Олега Манакова разрешить врачу клуба "Зенит" осмотреть Александра Кокорина в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

По его словам, во время следствия к футболисту не допустили клубного врача. "Сейчас расследование завершено, дело находится в прокуратуре. В связи с этим именно надзорное ведомство может помочь решить эту проблему", – пояснил Мельников. Он рассказал, что направил и.о. прокурора письмо с просьбой позволить врачу "Зенита" осмотреть арестованного Кокорина. Ранее разрешение на визит было получено от УФСИН.

19 марта Кокорин отметил день рождения в СИЗО. Футболист признался, что никаких подарков не просил, но рассчитывал на праздничный торт от родственников в качестве передачи.

8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Сначала участникам конфликтов предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, а также Александру Протасовицкому ужесточили наказание. Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе.

6 февраля Тверской суд столицы по ходатайству следствия продлил срок ареста фигурантам дела до 8 апреля.