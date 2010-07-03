ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу адвокатов Кокорина

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Страсбургский суд не стал рассматривать жалобу нападающего "Зенита" Александра Кокорина о его аресте. Причина отказа – заявка не соответствует правилам оформления.

"Заявление не было рассмотрено из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы инстанции.

В суде не уточнили, какие именно несоответствия были в жалобе спортсмена. Указывается лишь то, что "заявитель был уведомлен о решении письмом".

Ранее сообщалось, что защита футболиста направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на избрание ему меры пресечения в виде ареста. Адвокаты утверждают, что Кокорину необходима реабилитация из-за травмы колена; он содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью.

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 25 марта было направлено в суд. Всего по делу проходят четыре человека. Их обвиняют по трем статьям УК: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Рассматривать дело будет Пресненский суд столицы.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".