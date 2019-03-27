Жалоба Кокорина дошла в ЕСПЧ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Страсбургский суд подтвердил, что получил жалобу защиты Александра Кокорина на арест футболиста, сообщает "Р-Спорт".

Защита футболиста утверждает, что Кокорину необходима реабилитация из-за травмы колена. Адвокат Андрей Ромашов сообщил, что футболист содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью, что недопустимо.

Жалобу могут рассмотреть в приоритетном порядке.

Пресненский суд столицы 3 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокорин и Мамаев уже ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. В настоящее время они находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Инцидент произошел в начале октября прошлого года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".