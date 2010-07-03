Слушание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Пресненский суд столицы 3 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

"Предварительное слушание назначено на 14:00", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Накануне стало известно, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Футболисты проходят по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Обвинительное заключение утверждено прокурором.

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. Сейчас обвиняемые и потерпевшие знакомятся с дополнительными материалами.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".