Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Андрей Никеричев

Уголовное дело в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Агентство "Москва".

Дело футболистов рассмотрит Пресненский районный суд. Они проходят по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Обвинительное заключение утверждено прокурором.

В прошлом году футболисты вместе с друзьями избили в центре столицы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день компания устроила потасовку в одном из кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

На данный момент под стражей находятся Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Суд продлил арест обвиняемым до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин ознакомились со всеми материалами дела.