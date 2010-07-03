Адвокат Кокорина пожаловался в ЕСПЧ на условия содержания

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Защита футболиста Александра Кокорина направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

"Он содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью, что недопустимо не только по нашему законодательству", – сообщил ТАСС один из адвокатов спортсмена Андрей Ромашов.

По его словам, жалобу могут рассмотреть в приоритетном порядке.

Ранее гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова рассказала в соцсетях, что колено футболиста, на котором он перенес операцию, находится в плохом состоянии. Она также отметила, что врачей "Зенита" до сих пор не пустили в колонию. В ситуации планирует разобраться Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Поятева.

Пресненский суд столицы 3 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокорин и Мамаев уже ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. В настоящее время они находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Инцидент произошел в начале октября прошлого года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

25 марта текущего года уголовное дело поступило в суд.