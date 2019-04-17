"Они говорили на меня "китаец": Пак дал первые показания по делу Кокорина и Мамаева

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе и Антон Новодережкин

Глава департамента Минпромторга Денис Пак пришел в Пресненский суд для дачи показаний, передает телеканал Москва 24. Заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжается.

"Кокорин взял стул и нанес им удар сверху в область головы. Кирилл Кокорин подошел, начал выражаться. Все действия сопровождались нецензурными выражениями в мой адрес. Александру было весело, он веселился и смеялся. Кто-то выкрикивал фразу: "Мы тебя убьем!" – рассказал Пак.

"Они говорили на меня "китаец". Говорили, что я должен ехать в Китай", – добавил он.

По внешним признакам компания была пьяна, отметил Пак. Молодые люди вели себя шумно и нарушали правила поведения.

"В качестве примера хамского поведения я могу отметить, что одна из девушек села на колени человека, который позже стал известен мне как Александр Кокорин, они начали целоваться, она положила ему голову на колени в область паха – все это выглядело неприятно. Я пытался успокоить их, утихомирить", – пояснил он.

Потерпевший подчеркнул, что в кафе было много посетителей, в том числе беременная женщина. Несмотря на шум, он открыл ноутбук и попытался работать. Через некоторое время Пак, согласно показаниям, услышал выкрики: "Gangnam Style!" Сначала он не обращал на них внимания, потому что думал, что это не в его адрес.

Убедившись, что реплики адресованы ему, Пак сделал компании замечание, после чего к нему подошли братья Кокорины. Младший из них стал нецензурно ругаться, а старший ударил чиновника стулом, целясь в голову. "Я видел прекрасно, что Александр Кокорин целится мне в голову. Тем самым он желал нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно", – объяснил Пак.

Он также рассказал суду, что компания спортсменов после конфликта вопреки заявлениям стороны защиты не пыталась примириться.

Вопрос о степени наказания для подсудимых он оставил на усмотрение суда. По словам потерпевшего, он понимает, что имеет право заявить исковые требования к подсудимым, но сейчас не собирается обращаться с ними в суд. Аналогичную позицию высказал другой потерпевший по делу – водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

"Ни тогда, ни сейчас не готов, потому что не закончено мое лечение и много непонятных моментов со здоровьем. Что-то в районе 400 тысяч рублей я потратил на лечение. Нос раздроблен, сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция", – заявил он.

Соловчук добавил, что не определился, стоит ли принимать помощь в 500 тысяч рублей, которую предлагала сторона защиты.

Мосгорсуд ранее отказался освободить их. Продление ареста на полгода нападающему "Зенита" и полузащитнику "Краснодара" признали законным. Они пробудут под стражей до 25 сентября. Вину спортсмены частично признали.

По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.

Осенью 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов.

В центре столицы они избили Виталия Соловчука, а в кафе – Дениса Пака. Пытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже пострадал.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".