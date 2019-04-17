Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Мосгорсуд отказался освободить нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА Новости. Продление ареста на полгода признали законным.
Судья отклонила апелляции адвокатов, которые просили освободить обвиняемых из СИЗО. По решению Пресненского суда Москвы, они пробудут под стражей до 25 сентября.
К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО более полугода. По делу будут допрошены 45 свидетелей, пока допрошено порядка 10 человек. Защита полагает, что в материалах уголовного дела содержится множество шибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.
Осенью 2018 года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов.
В центре столицы компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже получил удар по лицу.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Свою вину спортсмены частично признали.
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