Электрик рассказал о судьбе стула, которым Кокорин бил Пака

Электрик "Кофемании" Александр Вилюнов рассказал, что после скандального инцидента с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым ему передали для ремонта стул с поврежденной спинкой, сообщает РИА Новости.

"Мне дали починить стул, у него была вырвана спинка, держалась на одном саморезе", – пояснил свидетель в Пресненском суде Москвы.

Его спросили, как можно было понять, что это именно тот стул, которым Кокорин замахивался на чиновника Дениса Пака. Электрик ответил, что никак. Вилюнов добавил, что не наблюдал за конфликтом в кафе – он должен был следить за имуществом.

Реставратор Екатерина Навроцкая, ставшая свидетельницей ссоры в "Кофемании", отметила, что по внешнему виду и поведению компания спортсменов напомнила ей бандитов из 1990-х годов. О том, что это футболисты, она узнала позднее.

"А сначала я подумала, что это ребята из неформальных организаций. Из середины 1990-х, когда много было криминальных группировок. Я подумала: ничего себе. Неужели такие еще существуют?" – цитирует Навроцкую Агентство "Москва".

По ее словам, этот ресторан у нее ассоциируется с другой публикой. "Мы иногда ходим в консерваторию и после этого заходим туда. Мне было удивительно: в это время, в этом месте такая публика", – объяснила реставратор. Она добавила, что ощутила "недостаток воспитания" у футболистов и их окружения.

Кроме того, реставратор рассказала, как ее мать "позвонила на телевидение" и сообщила, что дочь была свидетельницей инцидента. Сначала у Навроцкой взяли интервью по телефону, не предупреждая о записи, а затем на камеру. Позже журналисты без разрешения передали ее контакты следователям, а те вызвали реставратора на допрос.

Ранее суд допросил десятерых человек. Среди них один потерпевший – водитель Mercedes Виталий Соловчук, друзья футболистов Карен Григорян и Геннадий Куропаткин, знакомая Кокорина Екатерина Бобкова, посетитель и персонал "Кофемании". Всего по делу заявлено 45 свидетелей.

Согласно обвинению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий в октябре минувшего года избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Произошло это в центре Москвы.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Всем четырем обвиняемым продлили арест до 25 сентября. Свою вину спортсмены частично признали. 17 апреля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву.