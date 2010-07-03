Пак опроверг слова подсудимых о попытке примириться после драки

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Глава департамента Минпромторга Денис Пак заявил в Пресненском суде столицы, где проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, что спортсмены после конфликта, вопреки заявлениям стороны защиты, не пыталась примириться.

По его словам, компания продолжала нецензурно выражаться в его сторону, когда покидала кафе.

"Звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило, иначе бы в этом случае компания не вела бы себя так агрессивно, когда уходила. Они понимали, что сила на их стороне. И они готовы, если надо, этим воспользоваться", – цитирует Пака Агентство "Москва".

Отвечая на вопрос защиты подсудимых, глава департамента Минпромторга уточнил, что сказал, что приносит им извинения, если чем-то их обидел, но сделал это, чтобы избежать продолжения конфликта.

"Они сказали: Тебе еще повезло, что ты остался жив", – сказал Пак.

Также Пак сообщил, что по внешним признакам компания была пьяна. Молодые люди вели себя шумно и нарушали правила поведения.

Потерпевший подчеркнул, что в кафе было много посетителей, в том числе беременная женщина. Несмотря на шум, он открыл ноутбук и попытался работать. Через некоторое время Пак, согласно показаниям, услышал выкрики: "Gangnam Style!" Сначала он не обращал на них внимания, потому что думал, что это не в его адрес.

Убедившись, что реплики адресованы ему, Пак сделал компании замечание, после чего к нему подошли братья Кокорины. Младший из них стал нецензурно ругаться, а старший ударил чиновника стулом, целясь в голову.

Мосгорсуд ранее отказался освободить обвиняемых. Продление ареста на полгода нападающему "Зенита" и полузащитнику "Краснодара" признали законным. Они пробудут под стражей до 25 сентября.

По делу допросят 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.

Осенью 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов.

В центре столицы они избили Виталия Соловчука, а в кафе – Дениса Пака. Пытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также пострадал.