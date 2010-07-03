Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

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Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в побоях и хулиганстве. Суд также вынес обвинительный приговор по делу о драках с участием Кирилла Кокорина и детского тренера Александра Протасовицкого.

В ходе суда было установлено, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий "совершили умышленное нанесение вреда здоровью" потерпевших. Сделали они это из хулиганских побуждений.

Позже судья Елена Абрамова назовет сроки наказания для футболистов и их соучастников.

В прениях прокурор Светлана Тарасова попросила суд признать всех подсудимых виновными и назначить для Кокорина и его брата Кирилла Кокорина наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима каждому, а для Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого – в виде одного года и пяти месяцев колонии общего режима каждому.

Дело футболистов слушалось с 9 апреля почти в ежедневном режиме. Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия, а также выразили желание, как и ранее на очных ставках, оплатить материальный ущерб. При этом они категорически отрицали наличие в их действиях состава хулиганства.

Так как футболистов арестовали 11 октября 2018 года, в СИЗО они провели почти семь месяцев. Но этот срок засчитывается как 10 с половиной месяцев, так как сутки, проведенные в изоляторе, приравниваются к полутора дням назначенного срока.

По данным следствия, в октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Александр Кокорин ударил его стулом, полагает следствие.

Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На скамье подсудимых оказались все четверо мужчин.

Все подсудимые частично признали вину. Кокорин не признал вменяемую ему статью "Хулиганство" и ее пункт о предварительном сговоре, а также эпизод по статье "Побои" в случае с водителем Соловчуком. Таким образом, нападающий "Зенита" признал лишь факт драки с чиновником Паком. Мамаев также отверг обвинения в хулиганстве по сговору. Вину он признал лишь в драке с Соловчуком, но подчеркнул, что это было не из хулиганских побуждений.

6 мая Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово. Мамаев извинился перед потерпевшими, "семьей и обществом". Он рассказал, что единственное, что он делает хорошо – это играет в футбол. А также сообщил, что хочет продолжить карьеру. Александр Кокорин также принес извинения и заявил, что уже наказан месяцами, проведенными в СИЗО. За себя и друзей он "по-человечески" попросил "не ломать судьбы ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом".