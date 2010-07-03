Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово в ходе заседания в Пресненском суде. Там после паузы на первые майские праздники возобновился судебный процесс, сообщает Агентство "Москва".

Мамаев выразил желание вернуться в футбол, заявив, что "большой спорт – единственная работа, которую подсудимые умеют делать на профессиональном уровне". Он принес извинения не только пострадавшим, но и своей семье.

"Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться", – отметил Мамаев.

"Не знаю, почему говорят, что мы не признаем вину. Перед Паком хочу в очередной раз извиниться. По поводу Соловчука - хочу извиниться за брата, я бы мог его предостеречь. Извиниться перед обществом. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, семьёй и родителями", – заявил Кокорин.

Он отметил, что произошедшее стало уроком для него на всю жизнь и попросил "не ломать судьбы ребят".

Судья предложила выступить в прениях подсудимым. Все четверо фигурантов отказались. Огласит приговор Пресненский районный суд должен 8 мая.

В прениях прокурор попросила суд признать всех подсудимых виновными и назначить для братьев Кокориных наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, в для Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого – в виде одного года и пять месяцев колонии общего режима.

8 октября 2018 года футболисты стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".