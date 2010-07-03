Кокорин назвал потерпевшего Пака провокатором

Обвиняемый в двух драках в центре Москвы фуболист Александр Кокорин заявил, что на конфликт в "Кофемании" его спровоцировал сотрудник Минпромторга Денис Пак. По делу он проходит потерпевшим.
О событиях в кафе спортсмен подробно рассказал на заседании в Пресненском суде, передает Агентство "Москва".
Кокорин думал, что Пак сказал нечто нецензурное о нем и Павле Мамаеве. Тем самым потерпевший, со слов футболиста, спровоцировал его на агрессию.
Спортсмен не помнит, когда пришел Пак. Он утверждает, что компания не сравнивала сотрудника Минпромторга с корейским певцом. Впрочем, Кокорин не исключил, что свидетель Карен Григорян мог это упомянуть вскользь.
В какой-то момент с Паком заговорил младший брат Александра – Кирилл.
"Я взял стул, чтобы подсесть и поговорить с ним. Потом я услышал нецензурное слово в наш адрес, мне стало обидно. У меня был стул в руке, и я рефлекторно им махнул. Я не целился ни в голову, ни в тело Пака. Он закрылся от удара рукой", – сказал Кокорин.
Он также подтвердил показания Мамаева о том, что драку у клуба "Эгоист" спровоцировал потерпевший водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. По утверждению Кокорина, он оскорбил футболистов и первым ударил Мамаева.
Обвиняемый добавил, что в день потасовок он и Мамаев устали после матча и переезда. К тому же они не спали всю ночь.
Кокорин готов удовлетворить материальные претензии потерпевших, если они будут. Кроме того, он раскаялся и подчеркнул, что не раз пытался извиниться перед Паком.
Прошлой осенью футболисты сначала избили водителя Соловчука, а затем в тот же день подрались с представителями Минпромторга. Всю компанию арестовали. Недавно им продлили меру пресечения до 25 сентября.
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