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19:37

Кокорин назвал потерпевшего Пака провокатором

суды

19:37

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Фото: скриншот телеканала РЕН ТВ

Обвиняемый в двух драках в центре Москвы фуболист Александр Кокорин заявил, что на конфликт в "Кофемании" его спровоцировал сотрудник Минпромторга Денис Пак. По делу он проходит потерпевшим.

О событиях в кафе спортсмен подробно рассказал на заседании в Пресненском суде, передает Агентство "Москва".

Кокорин думал, что Пак сказал нечто нецензурное о нем и Павле Мамаеве. Тем самым потерпевший, со слов футболиста, спровоцировал его на агрессию.

Спортсмен не помнит, когда пришел Пак. Он утверждает, что компания не сравнивала сотрудника Минпромторга с корейским певцом. Впрочем, Кокорин не исключил, что свидетель Карен Григорян мог это упомянуть вскользь.

В какой-то момент с Паком заговорил младший брат Александра – Кирилл.

"Я взял стул, чтобы подсесть и поговорить с ним. Потом я услышал нецензурное слово в наш адрес, мне стало обидно. У меня был стул в руке, и я рефлекторно им махнул. Я не целился ни в голову, ни в тело Пака. Он закрылся от удара рукой", – сказал Кокорин.

Он также подтвердил показания Мамаева о том, что драку у клуба "Эгоист" спровоцировал потерпевший водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. По утверждению Кокорина, он оскорбил футболистов и первым ударил Мамаева.

Обвиняемый добавил, что в день потасовок он и Мамаев устали после матча и переезда. К тому же они не спали всю ночь.

Кокорин готов удовлетворить материальные претензии потерпевших, если они будут. Кроме того, он раскаялся и подчеркнул, что не раз пытался извиниться перед Паком.

Прошлой осенью футболисты сначала избили водителя Соловчука, а затем в тот же день подрались с представителями Минпромторга. Всю компанию арестовали. Недавно им продлили меру пресечения до 25 сентября.

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