Мамаев заявил, что готов понести любое наказание

Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев заявил в суде, что готов принять любое наказание. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала заседания Пресненского районного суда.
"Я приму любое наказание, которое определит суд. Я не хочу давить на жалость, я приму все по-мужски. Я хочу продолжить спортивную карьеру, но это зависит от наказания. Заключение, конечно, каким-либо образом повлияет на мою карьеру", – сказал Мамаев.
Спортсмен раскаялся в содеянном, выразил желание помочь пострадавшим и заверил, что переживает за потерпевшего Виталия Соловчука и его семью.
Он также выразил надежду, что, освободившись, встретится со вторым потерпевшим – генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным и они "в дружелюбной форме" все обсудят.
Также Павел Мамаев рассказал, с чего начался его конфликт с Соловчуком. Подруга Мамаева Александра Поздникавене сообщила, что водитель оскорбил друзей футболиста после того, как она по ошибке села в его автомобиль. Если бы девушка не сообщила ему об этом, конфликта бы не было.
8 октября прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах содержится множество ошибок, а в заключение попала только часть свидетелей.
Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Максимальный срок наказания составляет 2 года и 7 лет соответственно.
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