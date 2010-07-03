Кокорин расстроился после визита врача

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После того, как главный врач петербургского "Зенита" навестил Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", спортсмену стало грустно. Об этом сообщает со ссылкой на адвоката футболиста Татьяну Стукалову.

"Саша очень расстроен, медицинских терминов он не запомнил, потому что их было очень много", – пояснила адвокат.

Со слов Стукаловой, Кокорин понял, что если не выполнит рекомендации медика, то с его ногой ничего хорошего не будет.

Как утверждает другой адвокат Андрей Ромашов, состояние прооперированной ноги арестованного спортсмена ухудшилось. Об этом ранее заявили в петербургском "Зените".

Прошлой осенью Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем избили сотрудников Минпромторга.

Всю компанию арестовали. В последний раз меру пресечения участникам потасовок продлили до 25 сентября.